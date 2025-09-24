xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 4.12 จุด มูลค่าซื้อขาย 22,913.60 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,277.32 จุด ปรับขึ้น 4.12 จุด หรือ 0.32% มูลค่าซื้อขาย 22,913.60 ล้านบาท