xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.ได้รับผลกระทบเหตุถนนทรุดหน้า รพ.วชิระ แจ้งได้ที่สนง.เขตดุสิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานเขตดุสิต ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพื้นถนนทรุดตัว บริเวณหน้า รพ.วชิระ สามารถแจ้งได้ที่โทร. 0 2241 3334 (ในวันและเวลาราชการ) หรือไลน์ @DusitBkk ตลอด 24 ชม.