ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,850 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 8 เมื่อเวลา 12.25 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,950.00 บาท ขายออกบาทละ 57,050.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,803.96 บาท ขายออกบาทละ 57,850.00 บาท