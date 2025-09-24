xs
จนท.ใช้เครนย้ายรถกระบะออกจากพื้นที่ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาลได้แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ ( 24 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครนย้ายรถกระบะจอดค้างบนถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ออกมาได้เรียบร้อยแล้ว