xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 2.89 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,559.01 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีเปิดที่ 1,276.09 จุด ปรับขึ้น 2.89 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,559.01 ล้านบาท