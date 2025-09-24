xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 2 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 09.25 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,650.00 บาท ขายออกบาทละ 56,750.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,515.92 บาท ขายออกบาทละ 57,550.00 บาท