ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รุดตรวจสอบเหตุผิวจราจรทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (24 ก.ย.) เวลา 08.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารวชิรพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ผู้รับจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเหตุผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต

ขณะนี้ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล - แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียง