เปิดตลาดทองคำร่วง 200 บาท รูปพรรณขายออก 57,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับลง 200 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,700.00 บาท ขายออกบาทละ 56,800.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,561.40 บาท ขายออกบาทละ 57,600.00 บาท