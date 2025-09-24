พณ.เดินหน้า 2 มาตรการคุมเข้มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดเผา - สินค้า DUI นิวเคลียร์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมบังคับใช้ 2 มาตรการสำคัญในปี พ.ศ. 2569 ได้แก่
1. มาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดให้ต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ “ปลอดการเผา” เพื่อลดการก่อฝุ่น PM 2.5 ข้ามพรมแดน และสร้างมาตรฐานการค้าใหม่ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ม.ค. 2569 และยกระดับความเข้มงวดขึ้นหลัง พ.ร.บ. อากาศสะอาด และกฎหมายลูกมีผลบังคับใช้
2. มาตรการใบอนุญาตส่งออกสำหรับสินค้าสองทาง (DUI) หมวดที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ WMD โดยผู้ส่งออกต้องตรวจสอบสินค้าผ่านระบบ e-Classification (เปิดระบบ 1 ต.ค. 68) และหากพบว่าเป็น DUI จะต้องยื่นขออนุญาตผ่านระบบ e-DUI Licensing (เริ่มเปิดใช้ช่วง ธ.ค. 68) และจะขยายกรอบการควบคุมให้ครบทั้ง 10 หมวดของสินค้า DUI ภายในไตรมาส 2 ปี 2569
การเดินหน้าทั้งสองมาตรการนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน และการเป็นผู้นำในการค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยว่ายืนอยู่ข้างสันติภาพของโลก ด้วยการร่วมป้องกันการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง (WMD)