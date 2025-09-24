xs
เกิดเหตุถนนทรุดเป็นหลุมใหญ่หน้า รพ.วชิรพยาบาล แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีรายงานว่า เกิดเหตุถนนทรุดเป็นหลุมใหญ่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้ไฟดับหมด ขณะนี้มีการปิดถนนโปรดเหลีกเลี่ยงเส้นทาง