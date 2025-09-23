xs
ไฟไหม้บ้าน ซ.สุขสวัสดิ์ 62 ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยสุขสวัสดิ์ 62 เขตทุ่งครุ ขณะนี้เพลิงสงบแล้วโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ