ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของ"โดมิงโก"ศิลปินโอเปราระดับตำนาน

วันนี้ 23 กันยายน 2568 เวลา 19.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของนายปลาซิโด โดมิงโก (Mr. Plácido Domingo) ศิลปินโอเปราระดับตำนาน ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางดามีร่า อูเบอรอย และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ประธานบริหารบริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น นายจาสปาล ซิงห์ อูเบอรอย ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงของนายปลาซิโด โดมิงโก (Mr. Plácido Domingo) พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของนายปลาซิโด โดมิงโก (Mr. Plácido Domingo) พร้อมด้วยนางสาวโมนิกา โกเนเซ (Ms. Monica Conesa) ศิลปินรับเชิญ โดยมีนางสาวเบียทริซ เวเนซี (Ms. Beatrice Venezi) เป็นวาทยกร
เมื่อจบการแสดงแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ศิลปินและวาทยกร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
นายปลาซิโด โดมิงโก (Mr. Plácido Domingo) เป็นหนึ่งในศิลปินโอเปราที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจแห่งวงการโอเปรา ด้วยเสียงร้องเทเนอร์และบาริโทนอันเป็นเอกลักษณ์ นายโดมิงโกเกิดที่กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ก่อนที่จะย้ายตามครอบครัวไปยังสหรัฐเม็กซิโก และสร้างชื่อเสียงในฐานะนักร้องโอเปราระดับโลก ด้วยการแสดงกว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง และบทบาทมากกว่า ๑๕๐ เรื่อง กวาดรางวัลแกรมมีอะวอร์ดส์ไปถึง ๑๒ รางวัล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากเสียงร้องอันทรงพลังและเสน่ห์เฉพาะตัว ตลอดเส้นทางอาชีพกว่า ๖ ทศวรรษ นายโดมิงโกไม่เพียงเป็นศิลปินนักร้อง แต่ยังเป็นวาทยกรและผู้บริหารโอเปราสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในสมาชิก “เดอะ ทรี เทเนอร์”(The Three Tenors) ร่วมกับลูเซียโน ปาวาร็อตติ และ โฆเซ การ์เรราส์ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในคอนเสิร์ตก่อนรอบชิงฟุตบอลโลกเมื่อคริสตศักราช 1990 ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งมีผู้ชมกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก ทำให้อัลบั้มจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นกลายเป็นอัลบั้มดนตรีคลาสสิกที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาล นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ศิลปะ โอเปราเข้าถึงใจผู้คนทั่วโลก และนั่นจึงทำให้นายโดมิงโก เป็นที่ยอมรับและสามารถครองใจผู้ชมได้อย่างมากมาย