ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษายกฟ้อง“ครูชัยยศ”คดี ป.ป.ช.กล่าวหาทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน

ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ขอแสดงความยินดีกับ ‘ครูชัยยศ สุขต้อ’ ครูบนดอย ที่เชียงใหม่ ครูที่ทุ่มเทเงินเดือน และ อุทิศตนเพื่อนักเรียน แต่ถูก ป.ป.ช.กล่าวหาว่าทุจริตเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน บัดนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 (เชียงใหม่) มีคำพิพากษาว่าครูชัยยศฯ ไม่ได้กระทำผิดตามที่ ป.ป.ช.กล่าวหา พิพากษายกฟ้อง
คดีนี้ ผม และ ผอ อุทัย ขัติวงษ์ อดีต ผอ โรงเรียนกาวิละ เชียงใหม่ นักกฎหมายมือหนึ่ง และเป็นทีมงานของสมาคมฯ ได้ช่วยกันทำคำฟ้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอน มติ ป.ป.ช. และการต่อสู้คดีในศาลอาญาฯ ครูชัยยศ ฯ และทนายความ ก็ได้อาศัยข้อมูลที่เป็นคำฟ้องในศาลปกครอง เป็นหลักด้วย
หาก ป.ป.ช.ไม่ยื่นอุทธรณ์ ครูชัยยศฯ ก็จะได้กลับเข้ารับราชการ ไปดูแลเด็กๆ ชาวเขาชาวดอยผู้ขาดโอกาส ต่อไป”