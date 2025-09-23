ทล.สรุปสถานการณ์น้ำท่วม-ดินสไลด์ พบการจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

กรมทางหลวงสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุรากาซาบนทางหลวง ประจำวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย และจ.จันทบุรี (7 สายทาง จำนวน 7 แห่ง) การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ดังนี้
1. จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง
- ทล.1322 แม่จา – รินหลวง ช่วง กม.ที่ 116+031 - 116+031 อ.เชียงดาว ตอม่อสะพานชำรุด ไม่มีทางเลี่ยง เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
2. จ.สุรินทร์ จำนวน 2 แห่ง
- ทล.24 กระเทียม - ห้วยสำราญ ช่วง กม.ที่ 239+100 - 239+750 อ.สังขะ ระดับน้ำ 100 ซม. ให้ใช้เส้นทางสาย 214 ตอนเชื้อเพลิง - ปราสาท สัญจรเข้าตัวเมือง ผ่านไปทางสาย 226 ตอนลำน้ำชี - บ้านพม่า
- ทล.2077 สังขะ - บัวเชด ช่วง กม.ที่ 50+000 - 50+000 อ.สังขะ ระดับน้ำ 32 ซม. เลี้ยวซ้ายแยกปราสาท ใช้เส้นทางสาย 214 ตอนเชื้อเพลิง - ปราสาท เพื่อเชื่อมต่อ สาย 226 ตอนลำน้ำชี - บ้านพม่า
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายะแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลการทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)