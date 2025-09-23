GISTDA เผยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง 14 จังหวัด รวม 456,535 ไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2 ของวันที่ 22 กันยายน 2568 พบว่าขณะนี้มีพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือตอนล่าง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สกลนคร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ขอนแก่น หนองบัวลำภู และบึงกาฬ รวม 14 จังหวัด มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 456,535 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมขังจะมีความลึกแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
.