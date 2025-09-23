xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 9.34 จุด มูลค่าซื้อขาย 40,147.95 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,273.20 จุด ปรับลง 9.34 จุด หรือ 0.73% มูลค่าซื้อขาย 40,147.95 ล้านบาท