สทนช.เตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำหลาก- น้ำล้นตลิ่ง 25 - 30 ก.ย.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประกาศเฝ้าระวังช่วงวันที่ 25 – 30 ก.ย. 68 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง รวมถึงผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง และการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
พื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุม ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำสาย แม่น้ำยม แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำป่าสัก รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง – เล็ก ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและส่งผลกระทบต่อชุมชน
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งตรวจสอบ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเตรียมบุคลากร - เครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที พร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ขนของขึ้นที่สูงหรืออพยพหากเกิดสถานการณ์