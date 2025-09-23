xs
ราคาทองคำครั้งที่ 14 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 14 เมื่อเวลา 16.25 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,850.00 บาท ขายออกบาทละ 56,950.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,713.00 บาท ขายออกบาทละ 57,750.00 บาท