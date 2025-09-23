ไทยขึ้นแท่นส่งออกอาหารสุนัข- แมว อันดับ 2 ของโลก มูลค่ากว่า 2.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ปี 2567 ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสุนัขและแมว อันดับที่ 2 ของโลก ด้วยมูลค่า 2,677.03 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าส่งออกอาหารสุนัขและแมวของทั้งโลก เนื่องจากเทรนด์การเลี้ยงสัตว์และใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ประกอบกับผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามเทรนด์นี้เป็นอย่างดี เช่น อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพ วิตามินสูง สูตรเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงเด็ก ป่วยหรือชรา ส่งผลให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาคุณภาพและสร้างสรรค์อาหารสัตว์เลี้ยงรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเทศ เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกอาหารสุนัขและแมวของโลกในอนาคต