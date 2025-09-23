กทพ.แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านพิเศษ ช่องทางที่ 7 ด่านฯ บางแก้ว 2 (ขาออกบางปะอิน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านพิเศษ ช่องทางที่ 7 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 2 (ขาออกบางปะอิน) เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 04.00 น.
ทั้งนี้ กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายช่าง สมชาย ยินดียม ช่างคุมงานก่อสร้าง โทร 064-632-4423 ตลอด 24 ชั่วโมง