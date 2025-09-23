xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 11 เมื่อเวลา 16.04 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,700.00 บาท ขายออกบาทละ 56,800.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,561.40 บาท ขายออกบาทละ 57,600.00 บาท