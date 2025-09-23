‘ภูมิธรรม’อึ้ง‘ธนาธร’บอกคดีฮั้ว สว. - เขากระโดง ไม่เกี่ยวรัฐบาล

วันนี้ (23 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นถึงคดีฮั้ว สว. และเขากระโดง ว่าถ้ามีความผิดจริง ทำไมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถึงไม่สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ฟ้องร้องเอาผิด ว่า 2 ปีที่ผ่านมาที่ได้เป็นรัฐบาล คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นั่นแหละ ซึ่งที่ไม่ได้ดำเนินการ เพราะต้องเริ่มต้นจากกรมที่ดิน เมื่อตนเองเข้าไปถึงได้เริ่มดำเนินการ จะพูดว่า 2 ปีไม่ทำนั้นไม่ใช่ ซึ่งนายอนุทิน ไม่ได้ทำ
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่นายธนาธรพูดนั้น ตนเองก็อึ้ง และเชื่อว่าประชาชนก็อึ้งกันไปเป็นแถบ เพราะไม่ควรจะออกมาจากปากของนายธนาธร ซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชน ตนเองคงไม่ต้องอธิบาย ไปถามประชาชน ว่าเวลานี้ประชาชนรู้สึกกันอย่างไร ตนเองว่านายธนาธร คงต้องไปทบทวนคำพูดเหมือนกันว่าพูดนั้นเชื่อแบบนั้นจริง ๆ หรือ พูดเพื่ออะไร ตนเองไม่ขอวิจารณ์
เมื่อถามว่าการที่นายธนาธรออกมาพูดแบบนี้ หลายคนมองว่าเป็นการปกป้องรัฐบาลมากกว่า และอาจไม่ใช่ฝ่ายค้ายที่แท้จริง นายภูมิธรรม ระบุว่า สื่อถามเองตอบเองไปแล้ว ตนเองไม่ขอวิจารณ์ คิดว่าวันนี้ทุกคนอยู่ในสายตาพี่น้องประชาชน ใครทำอะไรไว้คนก็จดจำ