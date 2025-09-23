xs
ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 8 เมื่อเวลา 15.38 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,550.00 บาท ขายออกบาทละ 56,650.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,424.96 บาท ขายออกบาทละ 57,450.00 บาท