ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น 2 อำเภอ จ.อุบลฯ ให้ยกของขึ้นที่สูง -ดูแลกลุ่มเปราะบาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล พบว่าระดับน้ำที่สถานี M.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูล บริเวณ อ.เมืองฯ (เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองแจระแม) อ.วารินชำราบ (เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลบุ่งไหม) และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น อ.เมืองฯ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง