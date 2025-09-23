ฝนตกหนักน้ำท่วมเขตเมืองขอนแก่น ทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำรอการระบาย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และบ้านเรือนของประชาชน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 23 โดย กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ (40 นาย) พร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเมือง ถนนมิตรภาพ ถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรเข้าออก เคลื่อนย้ายสิ่งของ และช่วยยกกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชน
ขอให้พี่น้องประชาชน ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากมีน้ำท่วมขังในถนนหลายเส้น เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วม หากต้องการความช่วยเหลือ ประสานมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 23 โทร 0622235639