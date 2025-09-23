xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 1.50 จุด มูลค่าการซื้อขาย 19,036.23 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,281.04 จุด ปรับลง 1.50 จุด หรือ 0.12 % มูลค่าการซื้อขาย 19,036.23 ล้านบาท 