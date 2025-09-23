ทบ.ขอความร่วมมือหน่วยงาน - ปชช.ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา

จากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาในปัจจุบัน ที่ยังคงตรวจพบการปฏิบัติการทางทหารและการละเมิดมาตรการหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลัง การลักลอบใช้ทุ่นระเบิด การนำโดรนบินตรวจการณ์ รวมถึงการดำเนินการในลักษณะยั่วยุอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยทหารในพื้นที่เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กองทัพบกจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1.การมอบสิ่งของและเยี่ยมกำลังพล
ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะมอบสิ่งของหรือเข้าเยี่ยมกำลังพล ให้ประสานงานกับหน่วยที่รับผิดชอบล่วงหน้า และดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่หน่วยทหารกำหนดไว้เท่านั้น
2.การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ตั้งหน่วยทหารตามแนวชายแดน กองทัพบกไม่อนุญาตให้ประชาชนหรือบุคคลจากหน่วยงานภายนอกกองทัพบกเข้าไปประกอบกิจกรรมใด ๆ ในบริเวณแนวการวางกำลังของหน่วยทหาร หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ จะต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกก่อนเท่านั้น
3. การเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่ายการปฏิบัติการทางทหาร ขอความร่วมมือประชาชนและองค์กรต่างๆ งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายที่อาจบ่งชี้ถึงการปฏิบัติการทางทหาร เช่น แผนที่ที่แสดงการวางกำลัง ภูมิประเทศสำคัญในพื้นที่ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยทหาร
ทั้งนี้ กองทัพบกขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน จะเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพบก ในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติ ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด