สปส.ให้ความคุ้มครองผ่าน 2 กองทุน หากลูกจ้างเจ็บป่วยหรือได้รับอันตราย

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำหรับกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) หรือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ไม่ใช่จากการทำงาน (กองทุนประกันสังคม) มีรายละเอียดดังนี้
กองทุนเงินทดแทน
1. ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 65,000 - 1,000,000 บาท หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจนสิ้นสุดการรักษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา
2. ค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกิน 1 ปี
กองทุนประกันสังคม
1. ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ
2. กรณีต้องหยุดพักตามคำสั่งแพทย์ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วันต่อปี
3. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลรัฐ
ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
ผู้ป่วยใน จ่ายจริงภายใน 72 ชั่วโมง ค่าห้องค่าอาหารเบิกได้ไม่เกิน 700 บาท
4. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน
ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท หากเกินให้จ่ายตามอัตราประกาศ
ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใน 72 ชั่วโมง ค่าห้องค่าอาหาร 700 บาท
5. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าขั้นวิกฤต ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย สำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบค่ารักษาจนพ้นภาวะวิกฤตใน 72 ชั่วโมง
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. สายด่วน 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง