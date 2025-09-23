น้ำป่าหลากอุทยานฯ น้ำตกพลิ้ว ถนนถูกตัดขาด จนท.เร่งช่วยเหลือประชาชน

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เปิดเผย เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 กันยายน 2568 เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 04.00-09.00 น. จนเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยรอบอุทยานฯ ส่งผลให้ถนนทางเข้า-ออกน้ำตกพลิ้วและน้ำตกตรอกนองมีน้ำท่วมขังจนไม่สามารถสัญจรได้
ล่าสุด นายพสวัตน์ โชติวัตพงษ์ชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายปกครองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดฝนได้หยุดตกแล้วและระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ