"นิพิฏฐ์"เผยวันนี้ศาลฯ พิพากษายกฟ้องนายกเทศมนตรี อ.ควนขนุน ข้อหาทุจริตจัดซื้อที่ดิน

ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์
เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ ศาลอาญาทุจริตฯภาค 9 พิพากษายกฟ้องนายกเทศมนตรีคนหนึ่งในเขต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ข้อหาทุจริต การจัดซื้อที่ดิน และ การสมยอมราคา(ฮั้วประมูล)