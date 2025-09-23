"เหลือเฟือ มกจ๊ก"ยืนยันแคดดี้ที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตแล้ว

เฟซบุ๊กของ เหลือเฟือ มกจ๊ก นักแสดงตลกชื่อดัง โพสต์คลิปชี้แจงกรณี"น้องหลิง"แคดดี้สาวถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง โดยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ระบุว่า "น้องหลิง" ที่ถูกฟ้าผ่ากลางสนามกอล์ฟได้เสียชีวิตลงแล้ว
น้องหลิงคือลูกสาวของผู้ใหญ่อุบล ที่เป็นหนึ่งในนักแสดงของช่อง และ น้องหลิง แคดดี้ที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ก็คือลูกสาวของผู้ใหญ่อุบล หรือเป็นหลานของผมนั่นเองหลังจากนี้จะมีการตั้งศพเพื่อรดน้ำศพที่วัดแป้นทอง หทัยราษฎร์ 39 เวลา 16.00 น. โดยมีผู้ที่รับทราบข่าวเข้าไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวจำนวนมาก