กทพ.ถกเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย ระยะทางยาว 37.41 กิโลเมตร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมจัดประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 37.41 กิโลเมตร จากประชาชน เป็นครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษา) ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2568 ก่อนที่จะสรุปผลการศึกษาให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2569
ทั้งนี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการ กทพ. และขออนุมัติการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในปลายปี 2569 และหากได้รับความเห็นชอบ ในปี 2570 ก็จะเข้าสู่การเปิดประมูล และเริ่มกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี 2571 จากนั้นจะเริ่มการก่อสร้างในปี 2572 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการในช่วงปี 2577
สำหรับรูปแบบการลงทุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึ่ง กทพ. จะลงทุนในส่วนของงานก่อสร้าง และภาครัฐอาจต้องให้การสนับสนุนบางส่วนในลักษณะของการอุดหนุน นอกจากนี้ กทพ. จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภค 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อร่วมลงทุนในโครงการฯ
โดย กทพ. เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ร่วมกับทั้ง 4 หน่วยงานดังกล่าวภายในปลายปีนี้ และเมื่อการศึกษาเสร็จสิ้น ก็จะมีการ MOU ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนของแต่ละหน่วยงานตามผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยเฉพาะการใช้สะพานเป็นทางผ่านสำหรับท่อส่งน้ำดิบ สายไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้มหาศาลเมื่อเทียบกับการวางโครงสร้างใต้ทะเล