ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 12.40 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,450.00 บาท ขายออกบาทละ 56,550.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,318.84 บาท ขายออกบาทละ 57,350.00 บาท