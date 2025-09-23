xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,250 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 12.11 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,350.00 บาท ขายออกบาทละ 56,450.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,227.88 บาท ขายออกบาทละ 57,250.00 บาท