DBD เปิดระบบให้ ปชช.เช็กที่อยู่ออนไลน์ ป้องกันถูกแอบอ้างเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบว่าที่อยู่อาศัยของตนถูกมิจฉาชีพนำไปแอบอ้างเปิดเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th หากพบว่าถูกนำที่อยู่ไปใช้โดยไม่ยินยอม สามารถส่งเรื่องให้กรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบ เพื่อดำเนินการแก้ไขและเอาผิดผู้แอบอ้างดังกล่าว โดยตั้งแต่เปิดให้บริการ มีประชาชนเข้าตรวจสอบแล้ว 28,232 ครั้ง ยื่นคำร้อง 58 ราย พบว่ามีนิติบุคคลไม่มีที่ตั้ง 44 ราย ซึ่งกรมฯ ได้หมายเหตุบนหน้าหนังสือรับรอง พร้อมดำเนินคดีเอาผิดนิติบุคคลดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ประชาชนที่ถูกนำที่อยู่ไปแอบอ้าง สามารถยื่นตรวจสอบโดยแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สัญญาเช่า ส่งไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ e-Mail : checkaddr@dbd.go.th เพื่อให้กรมฯ ดำเนินการเอาผิดกับผู้แอบอ้าง เร่งแก้ปัญหานิติบุคคลบัญชีม้าและนอมินีต่อไป