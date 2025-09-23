xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 4.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,345.71 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,286.75 จุด ปรับขึ้น 4.21 จุด หรือ 0.33% มูลค่าซื้อขาย 2,345.71 ล้านบาท