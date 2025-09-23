xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 09.49 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,300.00 บาท ขายออกบาทละ 56,400.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,167.24 บาท ขายออกบาทละ 57,200.00 บาท