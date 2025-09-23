ก.ท่องเที่ยวฯ ชวนเที่ยวไทยปลายปี สัมผัสประเพณี 4 ภาค

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชวนประชาชนเที่ยวไทยช่วงปลายปี (ตุลาคม – ธันวาคม) สัมผัสมนต์เสน่ห์ประเพณีจาก 4 ภาค ที่สะท้อนเอกลักษณ์และสีสันเฉพาะตัวของแต่ละถิ่น
ภาคเหนือ – ส่องฟ้าลอยโคมสู่ความสุขในงานประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่
ภาคใต้ – ผสมผสานวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนกับความเชื่อท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
ภาคอีสาน – ช่วงเทศกาลบุญ สนุกสนาน และศรัทธากับประเพณีผีตาโขน จ.เลย
ภาคกลาง – นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล กับประเพณีนมันการองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสนุกสนานไปด้วยกัน