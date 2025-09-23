“เทพไท”วิเคราะห์ฝ่ายค้านของจริงพิสูจน์กัน 3 เรื่อง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า ฝ่ายค้านของจริง พิสูจน์กัน3เรื่อง
ช่วงนี้ถ้าใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง จะเห็นบทบาทของพรรคฝ่ายค้าน 2 พรรค คือพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทย มีความเคลื่อนไหวมากกว่าบทบาทของฝ่ายรัฐบาลด้วยซ้ำไป มีการเปิดวิวาทะให้สัมภาษณ์พาดพิง กล่าวหาโจมตี เยาะเย้ย ถากถาง เหน็บแนมสารพัด ทั้งที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกัน แต่มีกล่าวหาว่า อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแค้น อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้ำ
ซึ่งการจะพิสูจน์ว่า พรรคการเมืองใดใน 2 พรรคนี้ จะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่แท้จริง ไม่ใช่พรรคฝ่ายแค้นหรือฝ่ายค้ำ น่าจะพิสูจน์ได้จากบทบาทใน 3 เรื่องนี้ คือ
1.การอภิปรายนโยบายของรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกุล ที่จะเปิดการแถลงนโยบายในวันที่ 1- 2 ตุลาคมนี้ ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน จะทำหน้าที่ตรวจสอบ จะเปิดการอภิปรายตรงประเด็น ได้เนื้อหาสาระ มีการเตรียมตัวมาดีหรือไม่ ขุนพลของแต่ละพรรคได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ อภิปรายเสนอแนะ แนะนำจนเป็นที่พอใจของประชาชนคนไทยหรือไม่
2.ทั้งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีร่วมคณะของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุลหรือไม่ เพราะมีรัฐมนตรีหลายคนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม มีการตั้งรัฐมนตรีในลักษณะต่างตอบแทน สมนาคุณ สืบทอดอำนาจ โควต้าครอบครัว ปกป้องผลประโยชน์ ก็จะดูว่าพรรคฝ่ายค้านพรรคใด จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้น และตรงไปตรงมาสมกับการเป็นพรรคฝ่ายค้าน
3.เมื่อพบว่ารัฐมนตรีบางคน มีคุณสมบัติขาดจริยธรรม แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังกล้าที่จะแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีร่วมคณะ พรรคฝ่ายค้านพรรคใดกล้ายื่นเรื่องนี้ต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบว่า นายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และรัฐมนตรีที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่
ทั้ง3เรื่องนี้ ถ้าหากว่าพรรคการเมืองใดระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทย ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์ นั่นก็คือการตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในลักษณะ เป็นฝ่ายแค้นหรือฝ่ายค้ำ หรือเป็นมวยล้มต้มคนดู ถ้าทั้ง2พรรคได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ก็เชื่อว่าได้แสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านที่สมบทบาทจริงๆ
เพราะฉะนั้นทั้ง 2 พรรค ไม่ควรที่จะพาดพิงโจมตีกันด้วยวาทกรรม ควรจะพิสูจน์ว่าใครคือฝ่ายค้านที่แท้จริง ด้วยผลงานและการกระทำมากกว่า ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า ใครคือฝ่ายแค้น ใครคือฝ่ายค้ำ หรือใครคือฝ่ายค้านที่แท้จริง