ผบ.ร.23 พัน.3 มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวทหารเสียชีวิตจากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

พ.ท.ณัฐวุฒิ คัมภิรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์และเป็นผู้แทนมอบบัตรกำนัลแทนเงินสดจากกระทรวงพาณิชย์/ผู้ประกอบการ ให้กับ นางอรชร ผาสุข มารดา และครอบครัวของ ส.อ. อัมรินทร์ ผาสุข สังกัด ร้อย.สสก.ร.23 พัน.3 กรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะไทย-กัมพูชาที่ผ่านมา โดยมอบเป็นบัตรกำนัลเงินสดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 502,060 บาท รายละเอียดดังนี้
1. กองพลทหารราบที่ 6 จำนวน 322,200 บาท
2. กองกำลังสุรนารี จำนวน 128,060 บาท
3. กรมทหารราบที่ 23 จำนวน 51,800 บาท
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ขอสดุดีแด่กำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และจะดูแลสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวและทายาทของทหารกล้าเหล่านี้ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งความเสียสละของท่านเหล่านี้