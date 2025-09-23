BEM แจ้งเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัชด่านประชาชื่น และทางลงแจ้งวัฒนะ 23 ก.ย. - 14 ต.ค.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านประชาชื่น และทางลงแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าปากเกร็ด เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่รอบรางระบายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 กันยายน - อังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09:00 – 17.00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• จุดที่ 1 (ด่านประชาชื่น ขาเข้า) : วันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2568 เบี่ยงจราจรในช่องทางขวา 1 ช่องทาง
• จุดที่ 2 (ด่านประชาชื่น ขาออก) : วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568 เบี่ยงจราจรในช่องทางขวา 1 ช่องทาง
•จุดที่ 3 (ด่านประชาชื่น ขาออก ก่อนเข้าจุดพัก) : วันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2568 ปรับปรุงพื้นที่แต่ไม่มีการเบี่ยงจราจร
•จุดที่ 4 (ทางลงแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าปากเกร็ด) : วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2568 เบี่ยงจราจรในช่องทางซ้าย 1 ช่องทาง
ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้ตามปกติ BEM ขอความร่วมมือ โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง สังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 664 6400