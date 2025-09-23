xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 57,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับขึ้น 550 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,400.00 บาท ขายออกบาทละ 56,500.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,273.36 บาท ขายออกบาทละ 57,300.00 บาท