ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเร่งเยียวยา ปชช.จากสถานการณ์น้ำท่วมขัง-กระทบการสัญจรหลายจุด

วันนี้ (22 ก.ย.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายชินกร แก่นคง นานอำเภอเมืองขอนแก่น น.ส.ปิยวรรณ จิตตะมัย นายก ทม.บ้านเป็ด และนายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายก ทน.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมหลายจุด บริเวณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางบ้านกอก จุดสูบน้ำบึงหนองโคตร จ.ขอนแก่น หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วงบ่ายวันนี้ ส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขัง และประชาชนได้รับความเดือดร้อน
นายไกรสร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ พบระดับน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อเขตชุมชนกับถนนสายสำคัญ เจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสูบน้ำ และจัดกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น
