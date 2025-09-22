ป.ป.ช.เผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน "สุชาติ ตันเจริญ" มีกว่า 43 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุชาติ ตันเจริญ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,650,606 บาท เป็นรายได้ต่อปี 1,362,720 บาท รายได้จากการขายที่ดินมรดกบิดา-มารดา รวม 20,948,791 บาท เงินฝาก 5,541,717 บาท ที่ดิน 27,060,320 บาท รวม 4 แปลงใน กทม. 3 แห่ง และ จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง บ้านพักอาศัยย่านจตุจักร กทม. มูลค่า 5,762,016 บาท (ได้รับจากการโอนมรดก) ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่ารวม 4,559,000 บาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่น 580,000 บาท ปืนสั้นและปืนยาว รวม 11 กระบอก แจ้งมีหนี้สิน 2,179,224 บาท
นายสุชาติ แจ้งด้วยว่า มีสิทธิในกองมรดกของบิดา-มารดา ที่อยู่ในระหว่างรวบรวม ยังไม่ทราบจำนวนและมูลค่า
นายสุชาติ แจ้งด้วยว่า มีสิทธิในกองมรดกของบิดา-มารดา ที่อยู่ในระหว่างรวบรวม ยังไม่ทราบจำนวนและมูลค่า