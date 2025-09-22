จีนประกาศคุมเข้มทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ 2 เดือน ปราบข่าวเท็จ-เป็นลบต่อสังคม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (22 ก.ย.) ว่า สำนักงานบริหารจัดการไซเบอร์สเปซแห่งชาติจีน (ซีเอซี) ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับการปราบปรามและจัดระเบียบสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศ ด้วยความเข้มงวด เป็นเวลา 2 เดือน กำหนดให้ บริษัทโซเชียลมีเดีย ต้องควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของตนอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่อาจเป็นการบ่อนทำลาย ลามกอนาจาร หรือเป็นอันตรายต่อสังคม
ทั้งนี้ แถลงการณ์ของซีเอซี ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าระยะเวลาสองเดือนนั้น เริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่ย้ำเป้าประสงค์ของโครงการนี้ ว่ามีเป้าหมายเพื่อควบคุมการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งอย่างมุ่งร้าย และการส่งเสริมความรุนแรงและกระแสอันเลวร้าย
ทั้งนี้ แถลงการณ์ของซีเอซี ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าระยะเวลาสองเดือนนั้น เริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่ย้ำเป้าประสงค์ของโครงการนี้ ว่ามีเป้าหมายเพื่อควบคุมการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งอย่างมุ่งร้าย และการส่งเสริมความรุนแรงและกระแสอันเลวร้าย