สภาพอากาศกรุงเทพฯ ทุ่มนี้ ฝนตกมีนบุรี ลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 19.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนตกเล็กน้อยเขตมีนบุรี ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันออก แนวโน้มลดลง