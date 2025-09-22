ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน "พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ" มีกว่า 40 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 โดย พล.อ.ชนะทัพ แจ้งสถานะว่าคู่สมรสเสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
พล.อ.ชนะทัพ แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,313,933 บาท ประกอบด้วย เงินสด 10,000 บาท เงินฝาก 12 บัญชี รวมมูลค่า 16,688,807 บาท เงินลงทุน 3,641,325 บาท ที่ดิน 2 แปลง ในจังหวัดนนทบุรี รวมมูลค่า 3,327,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ในจังหวัดกรุงเทพฯ 4,013,580 บาท สิทธิและสัมปทาน 3 รายการ ได้แก่ 1.ประกันชีวิต 2.สัญญาแบ่งเช่าช่วงพื้นที่พักอาศัยบางส่วนอาคารโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด 3.สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย รวมมูลค่า 11,568,820 บาท ส่วนทรัพย์สินอื่น อาทิ พระพุทธรูปบูชา วัตถุมงคล พระเครื่อง เป็นต้น 1,064,400 บาท แจ้งมีหนี้สิน 2,016 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี
นอกจากนี้ ยังแจ้งมีรายได้ต่อปี 3,851,106 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 983,040 บาท เงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาท เงินเดือนบำนาญ 840,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 30,000 บาท การขายทรัพย์สิน 2,500,000 บาท ดอกเบี้ยตราสารหนี้ 182,454 บาท การรับมรดก 715,332 บาท ซึ่งได้รับเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2568 และแจ้งมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 564,468 บาท
