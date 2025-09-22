xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยที่หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตหนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออก และมีแนวโน้มคงที่