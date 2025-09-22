ฟิลิปปินส์สั่งอพยพชาวบ้านกว่า 1 หมื่นคน รับมือพายุไต้ฝุ่น รากาซา พัดถล่มวันนี้

ฟิลิปปินส์สั่งอพยพชาวบ้านกว่า 10,000 คน ในพื้นที่ลุ่มต่ำ แถบชายฝั่งทะเล หนึ่งในมาตรการรับมือกับพายุไต้ฝุ่น รากาซา (Ragasa) ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานพยากรณ์อากาศของฟิลิปปินส์เตือนว่า อาจจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับฟิลิปปินส์
ทั้งนี้ พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้ มีความแรงลมสูงสุด 230 กม./ชม.เทียบเท่าความแรงของพายุเฮอร์ริเคนระดับที่ 5 เมื่อเทียบกับพายุในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก พัดถล่มที่บริเวณหมู่เกาะทางภาคเหนือของประเทศ เช่น หมู่เกาะบาบูยัน หรือ เกาะบาตาเนส ในช่วงเที่ยงวันนี้ (22 ก.ย.) ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทางตะวันตก เข้าพื้นที่ภาคใต้ของจีน
