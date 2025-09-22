กกต.เปิด 2 พรรคการเมือง "พลังประชาธิปไตย-รักแผ่นดินแม่" ใช้เงินอุดหนุนไม่เป็นไปตาม กม.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเผยแพร่เรื่อง การดำเนินคดีกับพรรคการเมืองที่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้ติดตามและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้
1.พรรคพลังประชาธิปไตย ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี 2562 จำนวน 1,153,467.31 บาท พรรคพลังประชาธิปไตยได้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไม่ไปตามที่กฎหมายกำหนด กกต. มีมติให้เรียกคืนเงินที่พรรคใช้จ่ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่พรรคไม่คืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน กกต. จึงได้ดำเนินคดีแก่พรรคพลังประชาธิปไตยและคณะกรรมการบริหารพรรค โดยได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 และศาลจังหวัดธัญบุรี ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ม 219/2567 คดีหมายเลขแดงที่ ม 438/2567 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2567 ให้พรรคพลังประชาธิปไตย ชำระเงิน 161,325.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปีของเงินต้น 153,544.50 บาท กับชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ กำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท และพรรคพลังประชาธิปไตยได้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
2. พรรครักแผ่นดินแม่ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี 2568 จำนวน 1,061,443.32 บาท พรรครักแผ่นดินแม่ไม่รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 84 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองดำเนินการเปรียบเทียบความผิดแก่หัวหน้าพรรครักแผ่นดินแม่ ตามมาตรา 129 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดค่าปรับตามอัตราในบัญชีท้ายระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2562 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท พรรครักแผ่นดินแม่ได้ชำระค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2568 ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
